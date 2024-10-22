В России произвели почти семь миллиардов литров пива

Пока отдельные эксперты предсказывают подорожание пива и пивных напитков из-за потенциально возможного введения на них минимальной розничной цены на фоне существенного роста акциза, отечественные пивовары наращивают объемы производства.
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