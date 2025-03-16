🥳 Аксёнов: Крымский подвиг 2014 года никто не сможет повторить «Найдите за тысячелетнюю историю, где раз такое было», – сказал Глава Крыма Сергей Аксёнов.
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🥳 Аксёнов: Крымский подвиг 2014 года никто не сможет повторить «Найдите за тысячелетнюю историю, где раз такое было», – сказал Глава Крыма Сергей Аксёнов.