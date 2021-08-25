Мировое обозрение

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Caviar представила эксклюзивные Huawei Mate 40 Pro, посвящённые космической программе Китая

Caviar представила эксклюзивные Huawei Mate 40 Pro, посвящённые космической программе Китая

Российская компания Caviar, известная тем, что выпускает премиальные версии высококлассных смартфонов в эксклюзивных корпусах, представила три уникальные версии Huawei Mate 40 Pro, посвящённые космической программе Китая.

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