Россия строит авиабазы в Ливии: снимки с американских спутников опубликовал CNN

Roman Роман

Путин не дурак и прекрасно понимает, что сегодня мы обойдемся без этой базы. Которую если бы он тогда не закрыл, то возможно Россия и не получила бы эти 15 лет форы. Куба по-прежнему является нашим союзником и мы не оставим ее в беде и без всяких баз. Это прекрасно понимают все противоборствующие стороны. А совершать ошибок Советского союза мы точно не будет. Планета не переживет еще один Карибский кризис. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые публикации Подписаться Комментарии 122 Сначала новые Написать комментарий 0 / 2500 Дзен 2 м Неужели??? Не оставим? Не оставили? И в чем , господин автор это выражается? Ответить 3 Александр К 3 м Как показала история, решение крайне ошибочное. А объяснить народу можно всё! Ответить 3 геннадий евгеньевич 3 м это предательство Ответить 3 Ещё 50 комментариев из 55 Рекомендуем почитать 12 минут Версия 1566 читали · 2 недели назад Как СССР не везло с созданием зарубежных военных баз Подспудно стремясь быть империей и «воевать по глобусу», Советский Союз в силу идеологических причин не мог позволить себе действовать по-имперски, по примеру американцев открыто создавая в ключевых точках планеты свои военные базы. В отличие от США, строивших отношения со своими сателлитами на строго деловой основе, СССР ставил во главу угла готовность зарубежных лидеров «встать на путь социализма». В результате то и дело происходила одинаковая история: туземный царь объявлял о симпатиях к идеям... 4 минуты Путешествия с фотокамерой 33,3 тыс читали · 2 месяца назад Запреты на Кубе: остров, где парадоксы становятся правилом Её называют "Островом свободы", но когда начинаешь узнавать, по каким законам приходится жить местным, то начинаешь как-то очень сильно в этой свободе сомневаться. Кажется, что жизнь местных больше похожа на игру, где правила меняются в зависимости от настроения властей. Казалось бы, что может быть странного в ограничении на ввоз товаров? Но на Кубе законы доведены до крайности. Например, если вы решите привезти больше 25 накладных ногтей, это уже будет расценено как крупная партия, что потребует разрешения... 3 минуты Лукинский I История 2118 читали · 1 неделю назад На грани: в 1995 году Россия была в шаге от ядерной войны январь 1995 года, Мурманская область. В морозную арктическую ночь на экране военного радара появилась точка. Точка становилась ярче, она стремительно поднималась вверх. Лейтенант подозвал майора. Через минуту военным России стало ясно - ядерная ракета США запущена с подводной лодки. И через 14 минут 8 ядерных боеголовок рухнут на Москву и уничтожат её. Мир стоял на грани ядерной войны не на Кубе в 1962-м. Самая опасная ситуация произошла в твоей и моей жизни - обычной ночью на границе России и Норвегии... Реклама Салат с курицей, грибами и красной фасолью мега... Новогодний салат из варёного картофеля, куриного филе, хрустящих маринованных... 559 ₽ lavka.yandex.ru Перейти на сайт Взгляните на эти темы Дзен Календарь Куба Найти тему Гавана Варадеро Таиланд Пафос Италия Манжерок Батуми Ереван Австрия Мюнхен Вена ОАЭ Азербайджан Тропические острова Нью-Йорк Флоренция Коломбо Болгария Балтийск Куба 288,8 тыс интересуются