Илья Резник выступит в Симферополе, Ялте и Севастополе

Новый творческий проект народного артиста России Ильи Резника, Крымского академического симфонического оркестра и солистов-вокалистов Крымского концертного объединения будет представлен 7 марта в 19:00 на сцене Крымского академического русского драматического театра им.
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