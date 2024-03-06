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Крымское информационное агентство

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Илья Резник выступит в Симферополе, Ялте и Севастополе

Илья Резник выступит в Симферополе, Ялте и Севастополе

Новый творческий проект народного артиста России Ильи Резника, Крымского академического симфонического оркестра и солистов-вокалистов Крымского концертного объединения будет представлен 7 марта в 19:00 на сцене Крымского академического русского драматического театра им.

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