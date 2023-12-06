Мобилизационный ресурс Украины: мифы, заблуждения и реальность

В связи с тем, что на Украине в последнее время беспрерывно поднимается тема «усиления мобилизации» и в открытую ведутся разговоры о превращении таковой чуть ли не в по-настоящему всеобщую и тотальную, в российских СМИ и блогосфере также оживились дискуссии и споры по данной теме.
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