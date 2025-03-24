Молодые европейцы не хотят воевать, но и их упорно гонят на войну с Россией- пока психологически

«Ушли бы вы воевать за Германию? Никто из нас не хочет войны, но мы должны готовиться к ней уже сейчас»: такой воинственный призыв на фоне соответствующего коллажа разместил на своей обложке немецкий журнал Stern.
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