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Молодые европейцы не хотят воевать, но и их упорно гонят на войну с Россией- пока психологически

Молодые европейцы не хотят воевать, но и их упорно гонят на войну с Россией- пока психологически

«Ушли бы вы воевать за Германию? Никто из нас не хочет войны, но мы должны готовиться к ней уже сейчас»: такой воинственный призыв на фоне соответствующего коллажа разместил на своей обложке немецкий журнал Stern.

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