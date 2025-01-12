Байден заявил, что новые санкции США против России приведут к росту цен на газ

Президент США Джо Байден заявил, что новые санкции США против российской нефтяной промышленности, скорее всего, приведут к повышению цен на газ, однако он считает этот шаг критически важным для давления на российскую экономику, передает Bloomberg.
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