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Царьград

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  • Амара Карпова
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ВСУ провели масштабную операцию, но ситуация катастрофическая. Бунты против Зеленского в Генштабе не утихают

ВСУ провели масштабную операцию, но ситуация катастрофическая. Бунты против Зеленского в Генштабе не утихают

ВСУ провели масштабную атаку по стратегической авиации России. В Киеве празднуют, но ситуация катастрофическая.

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