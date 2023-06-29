Военное обозрение

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  • Александр Ляшенко
    РусВесна,вы с какой целью выкладываете ролики с квадрокоптеров,что бы самим насладится тупым треком,или что бы этим т...В Москве отменили...
  • spss
    зато в сети как только не смеялись над хохляцкой армией....армии нет......все разворовано и т.д. Тогда с кем же воева...Премьер Венгрии: ...
  • Михаил
    Дебилы полные.😜В парке Партизанс...

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