10 регионов России вернули больше НДС, чем уплатили в бюджет

По данным ФНС, бюджет в 2023 году не получил НДС из десяти российских регионов В 2023 году федеральный бюджет не получил доходов по НДС из десяти регионов России: размер вычетов по налогу в них превысил размер платежей.
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