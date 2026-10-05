Автобус с 50 вахтовиками перевернулся в Хабаровском крае

В Хабаровском крае перевернулся автобус, в котором находились 50 вахтовых рабочих. По информации региональной Госавтоинспекции, причиной происшествия стало то, что водитель заснул за рулем.
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