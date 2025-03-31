Четыре машины попали в аварию на улице Бирюзова в Рязани

ДТП случилось в 15:30 у дома № 31 на улице Бирюзова. Столкнулись четыре автомобиля. Kia Sorento под управлением 43-летнего рязанца, Ford Focus под управлением 36-летней местной жительницы, Volkswagen Tiguan под управлением 38-летней рязанки и ВАЗ-2115 под управлением 45-летней местной жительницы.