«Царь Парижа»: за что так прозвали русского суперразведчика Александра Чернышёва

Графа Александра Чернышёва называли «царём Парижа», позже – «русским Джеймсом Бондом». Он был близким другом Наполеона, спасшим его сестёр из пожара, но на самом деле Чернышёв никогда не забывал про свою Родину.
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