Политика как он...
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Политика как она есть

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Заявление премьера повергло японцев в шок

Заявление премьера повергло японцев в шок

Заявление премьер-министра Японии Санаэ Такаити о том, что с момента вступления в должность она спит не более трех часов в сутки, шокировало жителей страны и спровоцировало дискуссию о балансе между работой и личной жизнью и о вреде недосыпа.

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Комментарии
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ВС
Владимир Соловьев
Недосып премьера Японии из-за островов курильской гряды?
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1 м.
А
Александр
вот она  и гонит по черному
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1 м.