Театр абсурда

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За входки Милохина приходится расплачиваться его приёмным родителям. У них отняли магазин и угрожают лишить жилья

За входки Милохина приходится расплачиваться его приёмным родителям. У них отняли магазин и угрожают лишить жилья

Вы знаете, во всемирной паутине уже поднялась волна плача (видимо, в основном из поклонников Дани), которые, заламывая руки в праведном негодовании, восклицают извечное "за что!?".

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