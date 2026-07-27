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Царьград

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Тайна озера Анбаш: НЛО заметили над родиной "Алешеньки"

Тайна озера Анбаш: НЛО заметили над родиной "Алешеньки"

В Челябинской области разгорается новая волна уфологической лихорадки. Очередное загадочное происшествие зафиксировано в окрестностях Кыштыма — места, которое уже более двух десятилетий считается "Меккой" для охотников за пришельцами.

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