Тайна озера Анбаш: НЛО заметили над родиной "Алешеньки"

В Челябинской области разгорается новая волна уфологической лихорадки. Очередное загадочное происшествие зафиксировано в окрестностях Кыштыма — места, которое уже более двух десятилетий считается "Меккой" для охотников за пришельцами.
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