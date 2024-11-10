МО РФ: российские войска поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ

Вооруженные силы Российской Федерации поразили инфраструктуру военных аэродромов, места хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников, объектам энергетики, используемым для работы предприятий военно-промышленного комплекса Украины.
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