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Царьград

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Прекращение газоснабжения Приднестровья: технические причины и последствия

Прекращение газоснабжения Приднестровья: технические причины и последствия

В связи с техническими проблемами временно приостановлены поставки газа в Приднестровье. Пресс-служба президента подтвердила, что перебои будут длиться несколько дней.

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