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Джейсон Тейтум во время чемпионской вечеринки «Селтикс» воспроизвел фразу Канье Уэста

Джейсон Тейтум во время чемпионской вечеринки «Селтикс» воспроизвел фразу Канье Уэста

Звездный форвард «Бостона» произнес слова, которые были сказаны Канье Уэстом на церемонии вручения «Грэмми» в 2005 году, когда музыкант стал первым в номинации за лучший альбом в стиле рэп.

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