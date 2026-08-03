Мэр Челнов поблагодарил Зульфию Султанову за многолетнюю работу

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов На деловом понедельнике мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев вручил Почетную грамоту города директору – главному редактору редакции газеты «Челнинские известия» Зульфие Султановой.
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