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Татар-информ

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Мэр Челнов поблагодарил Зульфию Султанову за многолетнюю работу

Мэр Челнов поблагодарил Зульфию Султанову за многолетнюю работу

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов На деловом понедельнике мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев вручил Почетную грамоту города директору – главному редактору редакции газеты «Челнинские известия» Зульфие Султановой.

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