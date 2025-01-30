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Царьград

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  • Невидимка Невидимка
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В разбившемся в Вашингтоне самолёте могли находиться представители русской школы фигурного катания

В разбившемся в Вашингтоне самолёте могли находиться представители русской школы фигурного катания

В Уичито, штат Канзас, проходил чемпионат США по фигурному катанию, откуда летели мастера льда.Стало известно, что на борту самолёта, потерпевшего крушение после столкновения с вертолётом в Вашингтоне, предположительно, находились представители школы фигурного катания.

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