В разбившемся в Вашингтоне самолёте могли находиться представители русской школы фигурного катания

В Уичито, штат Канзас, проходил чемпионат США по фигурному катанию, откуда летели мастера льда.Стало известно, что на борту самолёта, потерпевшего крушение после столкновения с вертолётом в Вашингтоне, предположительно, находились представители школы фигурного катания.
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