Just published: Refusing a Crown: How George Washington Changed the World by Richard M. Lim. How George Washington’s voluntary surrender of power—an act unmatched in its time—shaped the American republic.
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