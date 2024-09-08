Комбат ВСУ попытался изнасиловать военнослужащую и избил её за сопротивление

ПРОСТО ВАЛЕРИЙ

Тот шишкин , наверняка отбивался от "амазонки" как мог. Вот и засветил ей фонарь в глаз. Юкрэйновские самки - хуже их мужиков, - бухают круче, лезут на танки с голыми пятками, мозгов не имеют от слова совсем. Их бы стерилизовать, чтобы не рожали себе подобных. А эту -"побитую , но гордую и не изнасилованную", лично мне абсолютно не жаль. Всё "лучшее" у неё еще впереди, она всего лишь ингридиент для фарша "повара" (он же генерал "200"), - сырЬского.