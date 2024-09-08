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Комбат ВСУ попытался изнасиловать военнослужащую и избил её за сопротивление

Комбат ВСУ попытался изнасиловать военнослужащую и избил её за сопротивление

В украинской военной части А-49−53 командир батальона Александр Шишкин попытался изнасиловать подчиненную.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Бедная Оксанка так и недождалась изнасилования...
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17 час.
ХА
Харченко Александр
А разве не за тем она шла?
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11 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Тот шишкин , наверняка отбивался от &quot;амазонки&quot; как мог. Вот и засветил ей фонарь в глаз. Юкрэйновские самки - хуже их мужиков, - бухают круче, лезут на танки с голыми пятками, мозгов не имеют от слова совсем. Их бы стерилизовать, чтобы не рожали себе подобных. А эту -&quot;побитую , но гордую и не изнасилованную&quot;, лично мне абсолютно не жаль. Всё &quot;лучшее&quot; у неё еще впереди, она всего лишь ингридиент для фарша &quot;повара&quot; (он же генерал &quot;200&quot;), - сырЬского.
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1 час.

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