Предлагает охотиться за миллионерами: заочно арестованный секс-гуру из России зазывает красоток в Дубай Евгения КомароваДенис Байгужин, автор психологической прозы и обвиняемый в мошенничестве, продолжает свою деятельность как коуч и секс-гуру по поиску богатого партнёра для женщин.