Татарстанцы стали реже оформлять кредитки: в России упал спрос на кредитные карты

Жители Татарстана, как и всей страны, стали заметно реже обращаться за кредитными картами. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в марте 2025 года количество выданных кредиток по всей России сократилось сразу на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.