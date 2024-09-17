«Сибирь» посвятит 1000-й матч в КХЛ поисковому отряду «ЛизаАлерт». Волонтеры станут гостями игры с «Нефтехимиком»

Клуб проведет юбилейную игру в Фонбет Чемпионате КХЛ сегодня против «Нефтехимика». «Сегодня «Сибирь» проводит свой 1000-й матч в КХЛ и эту игру мы посвящаем поисковому отряду «ЛизаАлерт» – организации, которая занимается поиском людей.