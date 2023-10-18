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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Россия призвала ООН запретить применение Украиной химического оружия

Москва призывает страны-члены ООН оказать влияние на Киев и не допустить провокаций с химикатами. Заместитель главы делегации России Константин Воронцов на заседании Первого комитета Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций заявил, что украинские военные не должны использовать опасные ….

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