Москва призывает страны-члены ООН оказать влияние на Киев и не допустить провокаций с химикатами. Заместитель главы делегации России Константин Воронцов на заседании Первого комитета Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций заявил, что украинские военные не должны использовать опасные ….
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