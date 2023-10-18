Россия призвала ООН запретить применение Украиной химического оружия

Москва призывает страны-члены ООН оказать влияние на Киев и не допустить провокаций с химикатами. Заместитель главы делегации России Константин Воронцов на заседании Первого комитета Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций заявил, что украинские военные не должны использовать опасные ….