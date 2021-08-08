Зеленского подловили: геббельсовщина в чистом виде

Из интервью президента Украины телеканалу «Дом»: «Ты или любишь эту страну, или не любишь. Вот любишь — ты украинец, не любишь — ты гость, ты путешественник.
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