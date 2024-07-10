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Запад выделил более миллиарда долларов на поддержку ПВО Украины

Запад выделил более миллиарда долларов на поддержку ПВО Украины

Западные союзники выделили более $1 млрд на поддержку противовоздушной обороны Украины, говорится в совместном заявлении президента США Джо Байдена, премьер-министра Нидерландов Дика Схофа, канцлера Германии Олафа Шольца, премьер-министра Италии Джорджи Мелони, президента Румынии Клауса Йоханниса и украинского лидера Владимира Зеленского.

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