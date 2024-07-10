Запад выделил более миллиарда долларов на поддержку ПВО Украины

Западные союзники выделили более $1 млрд на поддержку противовоздушной обороны Украины, говорится в совместном заявлении президента США Джо Байдена, премьер-министра Нидерландов Дика Схофа, канцлера Германии Олафа Шольца, премьер-министра Италии Джорджи Мелони, президента Румынии Клауса Йоханниса и украинского лидера Владимира Зеленского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии