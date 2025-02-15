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Двусторонняя сделка США и РФ ломает коалиции вокруг Украины

Двусторонняя сделка США и РФ ломает коалиции вокруг Украины

Избрание 47-м президентом Соединенных Штатом Дональда Трампа стало тем самым «черным лебедем», что смешал карты всем прежним игрокам, участвовавшим, прямо или опосредованно, в вооруженном конфликте на Украине.

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