Двусторонняя сделка США и РФ ломает коалиции вокруг Украины

Избрание 47-м президентом Соединенных Штатом Дональда Трампа стало тем самым «черным лебедем», что смешал карты всем прежним игрокам, участвовавшим, прямо или опосредованно, в вооруженном конфликте на Украине.
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