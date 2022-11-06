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Премьер-лига. Женщины. Новосибирское «Динамо» примет УГМК, курское «Динамо» сыграет с «Надеждой» и другие матчи

В воскресенье, 6 ноября, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги состоятся пять матчей. Новосибирское «Динамо» примет УГМК, курское «Динамо» сыграет с «Надеждой».

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