Саудовская Аравия пригрозила распродать долговые бумаги ЕС из-за активов РФ

Саудовская Аравия пригрозила распродать долговые бумаги Евросоюза, в том числе выпущенные французским казначейством, в случае конфискации Западом замороженных российских активов почти на 300 млрд долларов.
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