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Как на самом деле звучат названия стран на их языке

Как на самом деле звучат названия стран на их языке

Задумывались ли вы о том, как сами китайцы называют Китай? А венгры — Венгрию? Часто названия стран на их собственном языке сильно отличаются от русского или английского варианта, и это само по себе неудивительно.

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