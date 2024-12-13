Минобороны рассказало о командире Ческидове, сорвавшем атаку ВСУ

Артиллеристский расчет под командованием Павла Ческидова нанес поражение группе ВСУ.В Министерстве обороны рассказали о ратной работе военнослужащего Вооруженных сил России Павла Ческидова, который сорвал атаку ВСУ на позиции русских войск.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии