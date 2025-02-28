У берегов Филиппин погибли 2 российских туриста

Филиппинская береговая охрана сообщила о гибели двоих туристов из РФ во время дайвинга.По словам командующего береговой охраной Эйрланда Лапитана, которые приводит Associated Press, инцидент произошел в районе острова Верде, куда четверо российских туристов приплыли на лодке в сопровождении филиппинского инструктора по дайвингу.