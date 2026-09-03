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Курские новости

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В Курской области выросли продажи автомобилей, лекарств и косметики

В Курской области выросли продажи автомобилей, лекарств и косметики

Оборот розничной торговли в Курской области за полгода вырос на 5,8%, лидируют продажи непродовольственных товаров.

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