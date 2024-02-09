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Несекретные материалы

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Bloomberg: «порядок, основанный на правилах» – символ преступлений Запада, нужно от него отказаться

Bloomberg: «порядок, основанный на правилах» – символ преступлений Запада, нужно от него отказаться

Знаменитый лозунг американского «глубинного государства» (deep state), который, в частности, используется дипломатами Америки, заставляет внешнюю политику США выглядеть лицемерной, от Ближнего Востока до Африки, Азии и вообще во всем мире.

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