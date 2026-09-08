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Профессор Шамин посоветовал не заряжать смартфон под одеялом

Профессор Шамин посоветовал не заряжать смартфон под одеялом

Смартфон можно оставлять на зарядке ночью, однако его нельзя класть под подушку или одеяло: нагрев в сочетании с полным зарядом ускоряет износ аккумулятора, рассказал профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин, сообщает RT .

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