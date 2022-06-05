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5 июня в Туле дежурным назначен Андрей Слепцов

5 июня в Туле дежурным назначен Андрей Слепцов

Сотрудники городской администрации продолжают следить за порядком в Туле в выходные дни. В воскресенье, 5 июня, за порядком в областной столице проследит председатель комитета имущественных и земельных отношений администрации Тулы Андрей Слепцов.

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