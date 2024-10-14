МИД Украины осудил Джареда Лето за желание выступить в России

Министерство иностранных дел Украины осудило артиста Джареда Лето за желание дать концерты в России. Как передает ТАСС, внешнеполитическое ведомство республики раскритиковало музыканта за то, что он захотел приехать в Россию и выступить, «когда закончатся все эти проблемы».