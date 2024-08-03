Освобожденный по обмену Пивоваров призвал Запад ослабить санкции против России

Бывший глава «Открытой России» (организация признана нежелательной на территории РФ и запрещена) Андрей Пивоваров, освобожденный в рамках обмена заключенными, призвал Запад ослабить санкции против России.
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