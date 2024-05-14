Великобритания построит шесть кораблей с лазерным оружием

Великобритания собирается вернуть величие своему флоту с помощью лазерного оружия. Для этого минобороны королевства собирается построить шесть кораблей с беспилотниками, способными стрелять лазерным оружием.
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