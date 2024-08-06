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62ИНФО | Новости Рязани

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Павел Малков: в Рязанской области капитально ремонтируют 6 школ

Павел Малков: в Рязанской области капитально ремонтируют 6 школ

Глава региона перечислил школы, где идет капитальный ремонт - это образовательные учреждения в Старожиловском, Рязанском, Александро-Невском районах, в Сасове и в Рязани; причем в областном центре приводят в порядок две школы.

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