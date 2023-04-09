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Политолог Марков: реакция Пентагона на утечку секретных бумаг подтверждает, что Украина потеряла убитыми 71 500 военных

Политолог Марков: реакция Пентагона на утечку секретных бумаг подтверждает, что Украина потеряла убитыми 71 500 военных

Реакция министерства обороны Соединенных Штатов на утечку своих секретных бумаг подтверждает, что Украина потеряла убитыми 71 500 военнослужащих.

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