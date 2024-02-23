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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Байден объявил о введении более 500 новых санкций против России

Байден объявил о введении более 500 новых санкций против России. По его словам, новые ограничительные меры направлены против лиц, связанных с заключением Навального в тюрьму, а также против российского финансового и оборонно-промышленного секторов.

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