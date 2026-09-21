С начала сезона-2026/27 в Серии А и Кубке Италии зафиксировали 5 серьезных ошибок при судействе

Руководитель Национальной судейской комиссии (CAN) Италии Даниэле Орсато сообщил, что в сезоне-2026/27 было допущено 5 серьезных ошибок при судействе, в том числе в матчах «Ювентус» — «Аталанта», «Торино» — «Милан», «Комо» — «Парма» и «Фиорентина» — «Фрозиноне».