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С начала сезона-2026/27 в Серии А и Кубке Италии зафиксировали 5 серьезных ошибок при судействе

Руководитель Национальной судейской комиссии (CAN) Италии Даниэле Орсато сообщил, что в сезоне-2026/27 было допущено 5 серьезных ошибок при судействе, в том числе в матчах «Ювентус» — «Аталанта», «Торино» — «Милан», «Комо» — «Парма» и «Фиорентина» — «Фрозиноне».

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