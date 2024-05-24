Новые имущественные и социальные гарантии для бойцов и их семей представила Рабочая группа по СВО в докладе Президенту

Они касаются выделения земельных участков бойцам, «заморозки» процентов по ипотеке, уравнивания прав ополченцев ЛДНР с другими участниками спецоперации В частности, предлагается уточнить нормы выделения бесплатных земельных участков для участников СВО, сообщил глава группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.