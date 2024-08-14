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Медвежий угол

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Свежие комментарии

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"Чтобы не было "по кайфу": В России придумали новое ограничение для мигрантов

"Чтобы не было "по кайфу": В России придумали новое ограничение для мигрантов

В России предложили ввести новое ограничение для мигрантов, которое касается патентов. В Госдуме предлагают обязать мигрантов указывать свою профессию, чтобы в Россию приезжали реальные специалисты, а не курьеры.

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Комментарии
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Андрей Павлов
&quot; от таких нахлебников любой государство должно и избавляться, и не пускать к себе.&quot; Так Сразия этим и занимается. Отребье с приплодом к нам, социалку с себя сбросили, да еще треть бюджета пополняют. Ну и наше чиновное ворье свои бюджеты пополняют. Почему бы не помочь хорошим людям - олигархам и диаспорам?
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6 час.
Стэйси
сгинь, нечистая
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4 час.

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