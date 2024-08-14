"Чтобы не было "по кайфу": В России придумали новое ограничение для мигрантов

В России предложили ввести новое ограничение для мигрантов, которое касается патентов. В Госдуме предлагают обязать мигрантов указывать свою профессию, чтобы в Россию приезжали реальные специалисты, а не курьеры.
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