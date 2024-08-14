"Чтобы не было "по кайфу": В России придумали новое ограничение для мигрантов

Андрей Павлов

" от таких нахлебников любой государство должно и избавляться, и не пускать к себе." Так Сразия этим и занимается. Отребье с приплодом к нам, социалку с себя сбросили, да еще треть бюджета пополняют. Ну и наше чиновное ворье свои бюджеты пополняют. Почему бы не помочь хорошим людям - олигархам и диаспорам?