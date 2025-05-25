С 2025 года обществознание исключат из программы 6–7-х классов

С 1 сентября 2025 года обществознание исчезнет из расписания учеников 6-х и 7-х классов. Как сообщили "РИА Новости" в Минпросвещения России, в 2025/26 учебном году предмет сохранится только для 8–11-х классов, а с 1 сентября 2026 года его будут изучать лишь старшеклассники - с 9-го по 11-й класс.